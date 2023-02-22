Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру

По словам 84-летней актрисы, поставить спектакль в США ей предлагал режиссер Дмитрий Крымов. «Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — призналась она.