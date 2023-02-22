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22 февраля 2023, новость

Ахеджакова не верит, что сможет продолжить актерскую карьеру

84-летняя актриса заявила, что ей предлагали сыграть в спектакле в США
Лия Ахеджакова | Источник: Legion-Media.ru

Лишившаяся ролей в театре «Современник» актриса Лия Ахеджакова оценила свои шансы уехать в США и продолжить карьеру актрисы. Ее цитирует издание «СтарХит».

По словам 84-летней актрисы, поставить спектакль в США ей предлагал режиссер Дмитрий Крымов. «Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — призналась она.

Ахеджакова не верит, что продолжит актерскую карьеру. «Все кончено, это очевидно», — говорит она.

В феврале стало известно, что в «Современнике» отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием «Игра в джин». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя происходящее, отметила, что право художественного руководителя и дирекции театра — снимать или ставить актера.

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