Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли

Кадр из фильма «Элвис»

Актер Остин Батлер в интервью Variety вспомнил, как готовился к роли Элвиса Пресли по методу Райана Гослинга.

«Я слышал, что Райан Гослинг, собираясь сниматься в "Милых костях", разогревал Häagen-Dazs (марка мороженого — прим. ред.) в микроволновке и пил его. Так что и я начал делать это. Я брал по две дюжины пончиков и съедал их все», — рассказал Батлер.

По его словам, первые несколько недель ему нравилось есть все, что вздумается. Однако спустя некоторое время Батлер начал чувствовать себя ужасно. Артист уточнил, что ему пришлось набрать вес, чтобы доказать шоураннерам фильма «Элвис», что он сможет сыграть не только молодую поп-звезду, но и повзрослевшего музыканта.