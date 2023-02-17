Наверх
17 февраля 2023, новость

Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли

Остин Батлер признался, что спустя некоторое время начал чувствовать себя ужасно
Кадр из фильма «Элвис»

Актер Остин Батлер в интервью Variety вспомнил, как готовился к роли Элвиса Пресли по методу Райана Гослинга.

«Я слышал, что Райан Гослинг, собираясь сниматься в "Милых костях", разогревал Häagen-Dazs (марка мороженого — прим. ред.) в микроволновке и пил его. Так что и я начал делать это. Я брал по две дюжины пончиков и съедал их все», — рассказал Батлер.

По его словам, первые несколько недель ему нравилось есть все, что вздумается. Однако спустя некоторое время Батлер начал чувствовать себя ужасно. Артист уточнил, что ему пришлось набрать вес, чтобы доказать шоураннерам фильма «Элвис», что он сможет сыграть не только молодую поп-звезду, но и повзрослевшего музыканта.

Напомним, фильм База Лурмана «Элвис» рассказывает о знакомстве будущей звезды с менеджером Томом Паркером, с которого начался ошеломительный успех певца, и последующих взлетах и падениях. Помимо Батлера, в нем снялись Том Хэнкс, Наташа Бассетт и Оливия ДеДжонг. Мировая премьера байопика состоялась в рамках 75-го Каннского кинофестиваля

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Баз Лурман
Baz Luhrmann
Том Хэнкс
Tom Hanks
«Аватар», «Топ Ган» и «Элвис»: объявлены номинанты на премию «Оскар 2023»
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Элвис Пресли
Elvis Presley
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Элвис
Остин Батлер
Austin Butler
Милые кости
Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма про Барби
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Актер «Очень странных дел» сбросил 34 кг ради съемок
Райан Гослинг удивился реакции фанатов на его фото в образе Кена
Райан Гослинг назвал роль Кена «мечтой всей жизни»
Появились фото со съемок с неузнаваемым Никитой Ефремовым
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли
72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в «Аватаре 2»
Поклонники заподозрили, что 65-летний Том Хэнкс серьезно болен
Опубликовано первое фото Райана Гослинга в образе Кена
Неузнаваемый Брэдли Купер снимается в новом фильме: первое фото
Шакира, Кайли Миноуг и Рики Мартин на премьере «Элвиса» в Каннах
Вышел первый трейлер «Тора 4» с Портман и загримированным Бэйлом
Ева Мендес назвала условия своего возвращения в кино
Звезда «Хода королевы» хочет побриться налысо ради роли
«Стражи галактики 3» установили рекорд по использованию грима
Паттинсон рассказал об экстремальном похудении для роли Бэтмена
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Джареду Лето — 50: восемь радикальных перевоплощений актера
Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Стало известно, кто сыграет Кена в фильме о Барби с Марго Робби
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Шпица сменила образ ради новой роли в кино
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок
41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Изменившегося ради роли Джареда Лето не узнали поклонники
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Цыганов удивил гримом для новой роли
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Петров впервые показал себя в образе Есенина
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
Кристен Стюарт играет принцессу Диану: первое фото в образе
Новые трейлеры
Большие надежды
Трейлер (англ.)
Любовь и смерть
Трейлер (англ.)
Джон Уик 4
Трейлер №2 (англ.)
Тетрис
Трейлер (англ.)
Нюрнберг
Трейлер №2
Парень с того света
Дублированный трейлер
Счастливчик Хэнк
Трейлер (англ.)
Крид 3
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь