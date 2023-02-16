СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Компания Warner Bros. приступила к разработке новой франшизы на основе пьесы британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом 15 февраля сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

События фильма будут разворачиваться спустя 19 лет после окончания основной серии фильмов. Картина расскажет о младшем сыне Гарри Поттера. По словам собеседника издания, в настоящее время проект находится на стадии становления.

Он добавил, что Warner Bros. начала думать об экранизации, после того, как постановка пьесы в лондонском Вест-Энде стала популярной. Отмечается, что на определенное время проект отошел на второй план из-за работы над франшизой «Фантастические твари».

Источник также рассказал, что компания мечтает об участии в новой экранизации исполнителя главной роли в основной серии фильмов о Гарри Поттере британского актера Дэниэла Рэдклиффа, но сначала руководству компании необходимо согласовать количество фильмов, адаптированный сценарий и бюджет.

Ранее, 30 ноября 2022 года, глава американской компании Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах снять спин-офф по мотивам фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. В беседе с Variety Данги подчеркнула, что уже ведутся переговоры о создании сериала, и заверила в серьезности намерений компании его выпустить.