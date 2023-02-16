Наверх
16 февраля 2023, новость

Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС

Как сообщается, российские члены экипажа МКС посмотрели картину прямо на орбите
Кадр из сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина посмотрели фильм «Чебурашка», находясь на орбите. Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

«Новую историю о приключениях ушастого зверька уже посмотрели более 20 миллионов зрителей. На Земле. Теперь к ним присоединились еще трое — Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Российские члены экипажа МКС посмотрели “Чебурашку” прямо на орбите», — говорится в сообщении госкорпорации.

В августе председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева вручила Сергею Прокопьеву мягкую игрушку Чебурашки. Игрушка отправилась на МКС на корабле «Союз МС-22» в качестве индикатора невесомости.

Фильм «Чебурашка», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, вышел на экраны российских кинотеатров 1 января и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Об успехе проекта ранее высказались Сергей Гармаш и озвучившая главного героя Ольга Кузьмина.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дмитрий Дьяченко
Чебурашка
Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова
Фильм «Чебурашка» посмотрели в кино 20 млн зрителей
«Чебурашка» и «Аватар 2» стали самыми популярными у пиратов фильмами
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Получивший паспорт РФ Оливье Сиу рассказал о съемках в «Чебурашке»
Сергей Гармаш высказался об успехе нового «Чебурашки»
Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Стало известно, как будет выглядеть Чебурашка в новом фильме
Пересильд вспомнила, как плакала в космосе
Эрнст сравнил игру космонавта в «Вызове» с талантом Де Ниро
Для съемок фильма Тома Круза в космосе построят киностудию
Том Хэнкс отказался лететь в космос за $28 млн
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли
90-летний Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Опубликованы первые фото Пересильд в скафандре
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Пегова и Безруков выступили на «Байконуре»
Чебурашка запоет голосом Анжелики Варум
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
В Японии пересняли «Чебурашку»
Таких берут в космонавты: актеры, покорившие космос в кино
Новые трейлеры
Нюрнберг
Трейлер №2
Парень с того света
Дублированный трейлер
Счастливчик Хэнк
Трейлер (англ.)
Крид 3
Трейлер №2 (англ.)
Сквозь время
Трейлер
Русалочка
Тизер (англ.)
Экстраполяции
Трейлер (англ.)
Тед Лассо
Тизер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь