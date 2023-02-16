Фильм «Чебурашка» показали российским космонавтам на МКС

Кадр из сериала «Чебурашка. История новогоднего чуда»

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина посмотрели фильм «Чебурашка», находясь на орбите. Об этом в четверг сообщили в Роскосмосе.

«Новую историю о приключениях ушастого зверька уже посмотрели более 20 миллионов зрителей. На Земле. Теперь к ним присоединились еще трое — Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Российские члены экипажа МКС посмотрели “Чебурашку” прямо на орбите», — говорится в сообщении госкорпорации.

В августе председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева вручила Сергею Прокопьеву мягкую игрушку Чебурашки. Игрушка отправилась на МКС на корабле «Союз МС-22» в качестве индикатора невесомости.