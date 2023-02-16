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16 февраля 2023, новость

Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой

Исполнительница снялась в камео во втором сезоне
Вера Брежнева в сериале «Мажор»

Телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены, в которых снялась украинская певица Вера Брежнева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.

Журналистка объяснила, что во втором сезоне Брежнева появилась в десятом эпизоде в камео, однако в эфире телеканала не были показаны сцены с исполнительницей. При этом на стриминговых платформах Брежнева присутствует на кадрах.

Кроме того, сама исполнительница в 2016 году сообщала, что снимается вместе с Павлом Прилучным во втором сезоне сериала.

Сериал «Мажор» выходил на «Первом канале» с 2014 по 2022 год. Он рассказывал о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В шоу, кроме Прилучного, снялись Карина РазумовскаяДенис ШведовЛюбовь АксеноваАлександр ОбласовДмитрий ШевченкоНикита ПанфиловИгорь Жижикин и другие.

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