Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой

Вера Брежнева в сериале «Мажор»

Телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены, в которых снялась украинская певица Вера Брежнева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.

Журналистка объяснила, что во втором сезоне Брежнева появилась в десятом эпизоде в камео, однако в эфире телеканала не были показаны сцены с исполнительницей. При этом на стриминговых платформах Брежнева присутствует на кадрах.