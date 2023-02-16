Из сериала «Мажор» вырезали сцены с Верой Брежневой

Телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены, в которых снялась украинская певица Вера Брежнева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ксения Собчак.
Журналистка объяснила, что во втором сезоне Брежнева появилась в десятом эпизоде в камео, однако в эфире телеканала не были показаны сцены с исполнительницей. При этом на стриминговых платформах Брежнева присутствует на кадрах.
Кроме того, сама исполнительница в 2016 году сообщала, что снимается вместе с Павлом Прилучным во втором сезоне сериала.
Сериал «Мажор» выходил на «Первом канале» с 2014 по 2022 год. Он рассказывал о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В шоу, кроме Прилучного, снялись Карина Разумовская, Денис Шведов, Любовь Аксенова, Александр Обласов, Дмитрий Шевченко, Никита Панфилов, Игорь Жижикин и другие.