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15 февраля 2023, новость

Опубликован первый кадр с Леди Гагой и Хоакином Фениксом из «Джокера 2»

Режиссер показал в соцсетях фото с актерами в образах Харли Квинн и Джокера
Леди Гага и Хоакин Феникс в фильме «Джокер: Безумие на двоих» (фото: соцсети)

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях первый кадр из предстоящего фильма «Джокер: Безумие на двоих».

На фото появились Леди Гага, которая исполнит роль Харли Квинн, а также Хоакин Феникс в роли Джокера. «С Днем святого Валентина», — подписал кадр режиссер картины.

Снимок экранных возлюбленных появился на фоне новостей о том, что Леди Гага «залегла на дно» и сосредоточилась на съемках сиквела «Джокера». «Она полностью погружена в продолжение "Джокера", и много ее энергии уходит на это», — рассказал источник из окружения певицы.

Мировая премьера второго «Джокера» запланирована на 4 октября 2024 года. Часть событий фильма будет разворачиваться в психиатрической больнице Аркхем.

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