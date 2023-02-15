Появился первый кадр с советской собакой-космонавтом в «Стражах Галактики 3»

В сети появился первый кадр с космической собакой-телепатом по кличке Космо из фантастического боевика «Стражи Галактики. Часть 3» киновселенной Marvel. Пес предстает в скафандре с надписью СССР.

Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

Кто такая собака Космо в киновселенной Marvel

За основу персонажа, впервые появившегося на страницах комиксов Marvel в 2007 году, была взята советская собака-космонавт Лайка. По сюжету, Космо был подопытным животным советской космической программы, запущенным на орбиту Земли в рамках эксперимента. В 1960-х пес попал на космическую научную станцию Забвение, где подвергся мутации и в конце концов стал начальником службы безопасности станции. Космо обладает множеством сверхспособностей, включая телекинез, суперинтеллект и долголетие.

Действие «Стражей Галактики 3» развернется после событий финала «Мстителей». Герои живут на Забвении, пытаясь вернуться к нормальной жизни и сделать базу безопасным убежищем для всех нуждающихся. Но появление нового злодея — Высшего Эволюционера — вынуждает их отправиться на очередную миссию по защите вселенной.