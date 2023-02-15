Появился первый кадр с советской собакой-космонавтом в «Стражах Галактики 3»

В сети появился первый кадр с космической собакой-телепатом по кличке Космо из фантастического боевика «Стражи Галактики. Часть 3» киновселенной Marvel. Пес предстает в скафандре с надписью СССР.
Кто такая собака Космо в киновселенной Marvel
За основу персонажа, впервые появившегося на страницах комиксов Marvel в 2007 году, была взята советская собака-космонавт Лайка. По сюжету, Космо был подопытным животным советской космической программы, запущенным на орбиту Земли в рамках эксперимента. В 1960-х пес попал на космическую научную станцию Забвение, где подвергся мутации и в конце концов стал начальником службы безопасности станции. Космо обладает множеством сверхспособностей, включая телекинез, суперинтеллект и долголетие.
Ранее Космо уже появлялся в «Стражах Галактики» и их продолжении, но оба раза — в дополнительной сцене после титров. Впервые поближе познакомиться с ним зрители могли в рождественском телефильме Джеймса Ганна «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск». Озвучила Космо актриса Мария Бакалова, известная по комедии «Борат 2».
Действие «Стражей Галактики 3» развернется после событий финала «Мстителей». Герои живут на Забвении, пытаясь вернуться к нормальной жизни и сделать базу безопасным убежищем для всех нуждающихся. Но появление нового злодея — Высшего Эволюционера — вынуждает их отправиться на очередную миссию по защите вселенной.
К своим ролям в фильме вернутся Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан и Пом Клементьефф. К ним присоединятся Уилл Поултер и Чукуди Ивуджи в образах Адама Уорлока и Высшего Эволюционера соответственно. Какую именно роль в сюжете сыграет советская собака Космо, пока неизвестно.
Мировая премьера картины «Стражи Галактики. Часть 3» состоится 4 мая 2023 года.