Депутат нейросетью заменила Брыльску в «Иронии судьбы» на Талызину

Депутат Госдумы Ольга Занко пригрозила стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью нейросети. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на слова Брыльской о том, что Лие Ахеджаковой нужно уезжать из России. «Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятыми Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"», — отметила Занко, самостоятельно отредактировавшая отрывок из фильма Эльдара Рязанова и разместившая его у себя на канале.

«Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в "Иронии..." и озвучивала от и до», — написала она.

На пост Занко позже отреагировала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В разговоре с «Газетой. Ру» она заявила: «Это просто невозможно. Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино вообще коллективное творчество. Там есть режиссер, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение», — сказала Драпеко.

Ранее Брыльска отреагировала на новость о том, что в театре «Современник» сняли постановку с Лией Ахеджаковой. «Конечно, ей нужно уезжать. <...> Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — высказалась Брыльска. По словам артистки, «такая Родина» недостойна Ахеджаковой.