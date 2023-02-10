Наверх
10 февраля 2023, новость

Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России

Актриса заявила, что не рассматривает вариант отъезда из РФ
Лия Ахеджакова, 2007 год | Источник: Legion-Media.ru

Лия Ахеджакова, которую недавно оставили без последних ролей в ее родном театре «Современник», призналась, что не рассматривает вариант отъезда из РФ, сообщает «Абзац».

84-летняя легендарная актриса и звезда советского кино заявила, что ситуация может обостриться и лишением ролей дело не ограничится.

«Да, меня убрали из "Современника". Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом — объявят иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре», — рассказала артистка.

Тем не менее актриса не намерена покидать Россию. Свою позицию она объяснила цитатой из песни группы «ДДТ» «Родина».

«Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — подытожила Ахеджакова.

Напомним, ранее театр «Современник» убрал из репертуара спектакль «Игра в джин» с участием Лии Ахеджаковой. Актриса призналась, что расплакалась после этих новостей. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Лия Ахеджакова
Басилашвили заступился за Ахеджакову после отмены спектакля
Лариса Гузеева ответила на слухи об эмиграции
Олег Газманов высказался о покинувших Россию звездах
Участники шоу по «Игре в кальмара» хотят подать в суд на Netflix
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Хаматова рассказала о выступлении на театральной сцене в США
МХТ им. Чехова отменил спектакль «Лес» с Назаровым
Режиссера могут засудить за убийство голубя на съемках
Нагиев высказался о влиянии эмиграции артистов на шоу-бизнес
Победа звезды «Дамера» на «Золотом глобусе» разъярила мать жертвы маньяка
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Ингеборга Дапкунайте посетила кинофестиваль в Исландии
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Баста ответил на вопрос об эмиграции
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита
Минкульт отказал в прокате сериалу с Ивлеевой
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Фанаты призвали бойкотировать «Ведьмака» после ухода Кавилла
Звезда «Друзей» извинился за пожелание смерти Киану Ривзу
Резко покинувший «Ледниковый период» Милохин шокировал Авербуха
Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»
Автор песен Светланы Лободы подал в суд на «Первый канал»
Джуди Денч осудила «Корону» за «жестокую несправедливость»
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
В Британии призвали бойкотировать сериал «Корона»
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
«Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой
Водонаева предположила, что Собчак в Израиле для съемок программы с Пугачевой
Киану Ривз покинул сериал Скорсезе и ДиКаприо через пару месяцев
Актер сериала «След» отправился на спецоперацию
Никита Пресняков ответил на сообщения о своей мобилизации
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Disney закрыла свои соцсети и сайты в России
Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Собчак
Михалков призвал дать отсрочку участникам общественно значимых съемок
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Не имеющие брони и отсрочки артисты могут быть мобилизованы
Ивлеева раскритиковала Крида за отказ от интервью
Калныньш рассказал о реакции на спектакль Хаматовой в Латвии
Глава оскаровского комитета России покинет пост из-за отказа выдвинуть фильм
Новые трейлеры
Эйр
Трейлер (англ.)
Лютер
Трейлер (англ.)
Мое прекрасное несчастье
Дублированный трейлер
Краски
Тизер-трейлер (англ.)
Консультант
Трейлер (англ.)
Связь
Трейлер (англ., фр.)
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Король и Шут
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь