Лия Ахеджакова объяснила свой отказ уезжать из России

Лия Ахеджакова, 2007 год | Источник: Legion-Media.ru

Лия Ахеджакова, которую недавно оставили без последних ролей в ее родном театре «Современник», призналась, что не рассматривает вариант отъезда из РФ, сообщает «Абзац».

84-летняя легендарная актриса и звезда советского кино заявила, что ситуация может обостриться и лишением ролей дело не ограничится.

«Да, меня убрали из "Современника". Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом — объявят иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре», — рассказала артистка.

Тем не менее актриса не намерена покидать Россию. Свою позицию она объяснила цитатой из песни группы «ДДТ» «Родина».

«Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — подытожила Ахеджакова.