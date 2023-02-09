25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино

Внучка актера Валерия Золотухина Мария Золотухина дебютировала на большом экране в военно-историческом фильма «Праведник». Об этом сообщает «КП».
Золотухина уже выступает как актриса на сцене театра «Сатирикон» — она исполняет роль Катерины в спектакле «Гроза» по Александру Островскому. Однако в кино для артистки это первая роль.
Военную драму «Праведник» снял Сергей Урсуляк. В центре сюжета — подвиг советского офицера Николая Киселева, который спас более 200 евреев во время Великой Отечественной войны. Главные роли в картине исполнили Александр Яценко, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Марк Эйдельштейн и другие.
В прокат картина выйдет 16 февраля.