25-летняя внучка Валерия Золотухина дебютировала в кино

Внучка актера Валерия Золотухина Мария Золотухина дебютировала на большом экране в военно-историческом фильма « Праведник ». Об этом сообщает «КП».

Золотухина уже выступает как актриса на сцене театра «Сатирикон» — она исполняет роль Катерины в спектакле «Гроза» по Александру Островскому. Однако в кино для артистки это первая роль.