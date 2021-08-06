Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме

Фильм расскажет о подвиге Николая Киселева, советского офицера, который в 1942 году спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. Режиссер «Праведника» – Сергей Урсуляк.