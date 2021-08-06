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6 августа 2021, фоторепортажСъемки

Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме

Сергей Урсуляк приступил к работе над фильмом «Праведник»
6
фотографий
6
фотографий

В Белоруссии стартовали съемки масштабной военной исторической драмы «Праведник».

Фильм расскажет о подвиге Николая Киселева, советского офицера, который в 1942 году спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта. Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные рассказы участников драматических событий и их родственников. Режиссер «Праведника» – Сергей Урсуляк.

Главные роли в фильме исполняют звезды российского кино – Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий. Кроме того, в ленте принимают участие актеры из Израиля и Германии.

«Праведник» — это совместный проект компаний «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа»), «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь». Дата выхода картины  пока не называется.

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