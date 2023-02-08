Актриса Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу». Об этом она заявила в видео на своей странице в соцсетях. В ролике Муцениеце появилась с расширенными зрачками после использования глазных капель.

«Я на осмотре у врача, и мне закапали капли, которые расширяют зрачок. Прикиньте, какие у меня глаза большие, — сказала актриса. — Такой взгляд сразу, будто я могла бы быть вампиршей-убийцей. Или оборотнем. А я правда мечтаю сыграть одержимого демонами убийцу».