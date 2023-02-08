Наверх
8 февраля 2023, новость

Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу»

Актриса показала себя в пугающем образе в соцсетях
Агата Муцениеце на съемках шоу «Голос. Дети»

Актриса Агата Муцениеце мечтает сыграть «одержимого демонами убийцу». Об этом она заявила в видео на своей странице в соцсетях. В ролике Муцениеце появилась с расширенными зрачками после использования глазных капель.

«Я на осмотре у врача, и мне закапали капли, которые расширяют зрачок. Прикиньте, какие у меня глаза большие, — сказала актриса. — Такой взгляд сразу, будто я могла бы быть вампиршей-убийцей. Или оборотнем. А я правда мечтаю сыграть одержимого демонами убийцу».

В 2011 году Муцениеце обрела известность благодаря роли Дарьи Старковой в телесериале «Закрытая школа». Она также появлялась в сериалах «Крюк», «Красивая жизнь», «Квест», «В клетке», «Стая» и многих других. Кроме того, вместе с Александром Робаком она снялась в комедиях «Честный развод» и «Честный развод 2».

Агата Муцениеце также является ведущей шоу «Голос. Дети».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Честный развод 2
Красивая жизнь
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Агата Муцениеце
Стая
Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием
1 р.
В клетке
Крюк
Голос. Дети
1 р.
Квест
Закрытая школа
Честный развод
Агата Муцениеце стала членом жюри «Ледникового периода»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой
Хабаров заменит главного героя в сериале с Муцениеце
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Филипп Киркоров мечтает сыграть Короля Лира
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Муцениеце, Прилучный и другие на премьере романтической комедии
Муцениеце раскрыла свой гонорар за съемочный день
Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду
Муцениеце раскрыла гонорар участников «Ледникового периода»
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу
Муцениеце пожелала полететь в космос и получить «Оскар»
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Кожевникова с детьми, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Муцениеце ответила на вопрос о совместных съемках с Прилучным
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Муцениеце показала себя на съемках сериала с Колокольниковым
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Павел Прилучный ищет новую актрису в свой сериал
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
Муцениеце не представляет, как будет снова работать с Прилучным
Агата Муцениеце показала себя на съемках в жутком гриме
Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Новые трейлеры
Консультант
Трейлер (англ.)
Связь
Трейлер (англ., фр.)
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Король и Шут
Трейлер
Переводчик
Дублированный трейлер
Поехавшая
Трейлер
Юра дворник
Трейлер
После Янга
Трейлер (рус.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь