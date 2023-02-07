Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»

Телеведущая Яна Чурикова в интервью Лауре Джугелии призналась, что надела футболку с Дмитрием Нагиевым на съемках шоу «Голос. Дети», чтобы отдать дань уважения бывшему ведущему телешоу.
«Мне показалось важным все-таки отдать дань уважения человеку, который создал этот формат для российской аудитории со зрительской точки зрения. Подумала, что надо изготовить со стилистом проекта», — уточнила Чурикова.
Она отметила, что не могла позвонить Нагиеву, так как у нее нет его номера телефона. Поэтому телеведущая сфотографировалась в майке с его изображением, однако телеведущий никак не отреагировал на жест Чуриковой.
Ранее стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос». В проект вернутся Баста и Полина Гагарина, а Владимир Пресняков и Антон Беляев впервые окажутся в красных креслах. Яна Чурикова, ранее выступившая ведущей детской версии проекта, вновь выступит в этой роли вместо взявшего творческий отпуск Дмитрия Нагиева.