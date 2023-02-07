Чурикова объяснилась за футболку с Нагиевым на съемках «Голоса»

Телеведущая Яна Чурикова в интервью Лауре Джугелии призналась, что надела футболку с Дмитрием Нагиевым на съемках шоу « Голос. Дети », чтобы отдать дань уважения бывшему ведущему телешоу.

«Мне показалось важным все-таки отдать дань уважения человеку, который создал этот формат для российской аудитории со зрительской точки зрения. Подумала, что надо изготовить со стилистом проекта», — уточнила Чурикова.

Она отметила, что не могла позвонить Нагиеву, так как у нее нет его номера телефона. Поэтому телеведущая сфотографировалась в майке с его изображением, однако телеведущий никак не отреагировал на жест Чуриковой.