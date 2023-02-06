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6 февраля 2023, новость

Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества

Артист погиб на 57-м году жизни в сентябре 2022-го
Сергей Пускепалис | Источник: PersonaStars

Президент России Владимир Путин посмертно наградил художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, актера театра и кино Сергея Пускепалиса орденом Мужества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный указ главы государства на официальном портале правовой информации.

Пускепалис, погибший в ДТП в сентябре прошлого года, был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

56-летний артист погиб 20 сентября в аварии в Ярославской области. Автомобиль Ford Transit, на котором ехал Пускепалис, врезался в грузовую машину, за рулем которой был Георгий Августовский. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.

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