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27 сентября 2021, новость

62-летняя Лариса Гузеева попала в Коммунарку

Состояние телеведущей оценивается как тяжелое
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ведущую шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек. Подробности о состоянии здоровья актрисы раскрыли журналисты Telegram-канала Mash.

Новость
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По данным авторов сообщения, врачи считают состояние Гузеевой тяжелым. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики считают, что у нее есть риск появления осложнений.

Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

О госпитализации актрисы стало известно ночью 27 сентября. Тогда журналисты сообщили, что Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.

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