62-летняя Лариса Гузеева попала в Коммунарку

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Ведущую шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале» Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на COVID-19 и начальное повреждение почек. Подробности о состоянии здоровья актрисы раскрыли журналисты Telegram-канала Mash.

По данным авторов сообщения, врачи считают состояние Гузеевой тяжелым. У нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики считают, что у нее есть риск появления осложнений.

Ведущей стало плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала она начала кашлять, а затем у нее повысилась температура и затруднилось дыхание. Гузеева сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.