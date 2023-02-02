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2 февраля 2023, новость

Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»

Роль в проекте стала для телеведущей дебютом в драме
Кадр из сериала «Монастырь»

Российская актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь», в котором она сыграла одну из главных ролей. Этим она поделилась в соцсетях.

Ивлеева отметила, что чем глубже она погружалась в съемочный процесс, тем больше ощущала ответственность и проникалась своим персонажем, а также постаралась сделать особенной каждую сцену.

«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — написала она.

Ранее в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». 

Проект режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни. Работа в сериале стала для Ивлеевой первой драматической ролью.

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