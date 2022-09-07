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7 сентября 2022, новостьСъемки

Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале

Роль в проекте «Монастырь» станет для телеведущей дебютом в жанре драмы
Анастасия Ивлеева в сериале «Монастырь» (фото: «Кинопоиск»)

Блогер Анастасия Ивлеева сыграет главную роль в новом драмеди-сериале режиссера Александра Молочникова «Монастырь». Над проектом работала шоураннер «Триггера» и «Нулевого пациента» Александра Ремизова.

По сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая живет за чужой счет. Однажды в Арабских Эмиратах она отправляется на вечеринку вместе с женой миллиардера, но что-то идет не так, и Марию начинают преследовать опасные люди. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. И девушка решает укрыться в стенах монастыря.

«Моя Мария — сложный, но не потерянный человек. Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть очень интересная и серьезная работа», — заявила Ивлеева.

Она также подчеркнула, что съемки для влогов и кинопроцесс — совершенно разные вещи, поэтому работа над сериалом стала для нее личным вызовом. «Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях».

Вместе с Ивлеевой в сериале появятся Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Премьера «Монастыря» состоится осенью 2022 года на «Кинопоиске».

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