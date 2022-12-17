Блуд и благодать: разбор нашумевшего сериала с Ивлеевой

Кадр из сериала «Монастырь»

О чем сериал «Монастырь»

Веселая тусовщица Мария (Анастасия Ивлеева) отдыхает в Эмиратах с подругой и, по совместительству, женой опасного на вид олигарха (Джаник Файзиев). Одна бурная ночная тусовка девушек заканчивается слитым в интернет интимным видео. Наутро на Машу открывают охоту подручные тихо рассвирепевшего авторитета. Укрыться девушке удается уже в России, в глухом монастыре под руководством мудрого отца Варсонофия (Филипп Янковский). Тот уговаривает игуменью Елизавету, истово заправляющую дружественным женским монастырем, принять Машу в качестве трудницы. А сын Варсонофия (Марк Эйдельштейн), готовящийся к постригу юный послушник, влюбляется в Машу всей силой первой любви...

Зачем смотреть

Анастасия Ивлеева в православном интерьере, безусловно, главная зрительская приманка сериала, придуманного Александрой Ремизовой и Александром Молочниковым, недаром проект успел наделать столько шумихи. Актерские глубины в популярной блогерше и телеведущей не разверзлись, но образ игривой оторвы сидит как родной. Главным образом потому, что примерять его и не приходится — кажется, такой он и есть. Привычный публичный, наивный и обаятельный, с глянцем и юморком. Неудивительно, что непроизвольный стендап становится и главной реакцией героини на чужеродную монастырскую действительность. Так, с прибаутками разной степени остроумия и уместности, Маша проявляет не абстрактную, а действенную любовь к ближнему — безо всякого божественного участия. И хоть неслучайное имя героини обещает историю духовного преображения кающейся блудницы, в итоге начинает казаться, что подразумевается совсем другая библейская Мария.

Профессиональные коллеги Ивлеевой тоже создали характеры яркие и запоминающиеся. Током бьет Наталья Кудряшова, игуменья-тиранша, которая большую часть времени находится в истерично-взвинченном состоянии. Обволакивает потаенным змеиным спокойствием Мария Миронова. Наконец, Филипп Янковский в образе проницательного Варсонофия заглядывает в душу так, что сразу все внутри теплеет и проясняется. По крайней мере, прихожане, нескончаемой чередой идущие на прием к полусвятому монаху, проявляют именно такую реакцию.

Снят «Монастырь» красиво, нарядно. Кадр то и дело пронизывают солнечные лучи, словно пришедшим к вере теперь на все времена обеспечен самый красивый закат в их жизни. И даже процесс выгребания трудниками коровьего навоза выглядит так, что хоть картину пиши.

Почему можно не смотреть

Кадр из сериала «Монастырь»

Большей изобретательностью могли бы отличаться вставные короткие сюжетцы, в которых отец Варсонофий решает проблемы прихожан. В каждой сцене есть заявка на яркое, парадоксальное, даже детективное решение сложной ситуации. Но почти всякий раз интрига ослабевает, не успев развиться, набивая оскомину от поучений, словно позаимствованных из методички для духовников.

Отдельно удивляет тот факт, что святость и лепота разлиты только в мужском монастыре, женский же пропитан ядовитой атмосферой, там цветут пышным цветом тирания и доносительство. Странное разделение на хороших мужчин и скверных женщин прослеживается и во флешбэках из прошлого Варсонофия, жизнь которого якобы испортила жена, по сути старавшаяся обеспечить семью. Флер женоненавистничества считывается и в отношении главной героини Марии, явившейся в монастырь и сбившей юному послушнику прицел в жизни.