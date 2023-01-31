Звезда «Мумии» поделился эмоциями после номинации на «Оскар»

Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.
Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события. «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.
По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию его дети подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Это стало для него «главным воспоминанием».
Напомним, Брендан Фрейзер был звездой 90-х благодаря ролям в таких фильмах, как «Джордж из джунглей», «Мумия», «Мумия возвращается» и «Мумия: Гробница Императора Драконов».
В 2021 году он вернулся в большое кино, сыграв в криминальной драме Стивена Содерберга «Без резких движений». Следом вышел проект Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где партнером Брендана выступил Леонардо ДиКаприо. Однако главной работой, ознаменовавшей возрождение карьеры Фрейзера, стала именно роль в ленте «Кит» Даррена Аронофски.