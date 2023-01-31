Звезда «Мумии» поделился эмоциями после номинации на «Оскар»

Брендан Фрейзер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.

Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события. «Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.

По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию его дети подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Это стало для него «главным воспоминанием».