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30 января 2023, новость

Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма

Актриса рассказала, что ее спас партнер по картине «Моя пиратская свадьба» Джош Дюамель
Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопез рассказала, что едва не сорвалась со скалы на съемках кинокартины «Моя пиратская свадьба» в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, если бы не актер Джош Дюамель, она разбилась бы насмерть. «У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», — сказала она.

Актриса отметила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее. «Это было чертовски страшно», — поделилась Лопез.

Помимо Лопез и Дюамеля, в фильме также появятся Дженнифер КулиджЛенни КравицД’Арси Карден и другие. Режиссером ленты выступил Джейсон Мур («Идеальный голос»).

Напомним, изначально Тома должен был сыграть Арми Хаммер, однако он лишился роли из-за обвинений в насилии.

Премьера картины «Моя пиратская свадьба» запланирована на 14 февраля.

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