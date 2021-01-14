Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез

Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Арми Хаммер не будет сниматься в комедии «Свадьба с дробовиком» с Дженнифер Лопез. Причиной того, что актер покинул проект, стала скандальная интимная переписка, ранее слитая в сеть — Хаммер якобы вел ее со своей любовницей. Заявление артиста цитирует Deadline:

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В свете злобных и ложных онлайн-атак я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца, чтобы уехать на съемки в Доминиканскую Республику. Арми Хаммер

Ранее в сети появились скриншоты переписки Хаммера с девушкой, после чего актера обвинили в каннибализме. Доказательств того, что переписка является подлинной, представлено не было.

Хаммер добавил, что студия Lionsgate, занимающаяся производством фильма, поддерживает его решение. На роль Арми — он должен был сыграть мужа Лопез — будет выбран другой актер.