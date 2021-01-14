Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез

Арми Хаммер не будет сниматься в комедии «Свадьба с дробовиком» с Дженнифер Лопез. Причиной того, что актер покинул проект, стала скандальная интимная переписка, ранее слитая в сеть — Хаммер якобы вел ее со своей любовницей. Заявление артиста цитирует Deadline:
В свете злобных и ложных онлайн-атак я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца, чтобы уехать на съемки в Доминиканскую Республику.
Ранее в сети появились скриншоты переписки Хаммера с девушкой, после чего актера обвинили в каннибализме. Доказательств того, что переписка является подлинной, представлено не было.
Хаммер добавил, что студия Lionsgate, занимающаяся производством фильма, поддерживает его решение. На роль Арми — он должен был сыграть мужа Лопез — будет выбран другой актер.
«Свадьба с дробовиком» расскажет о паре, решившей провести свадьбу в экзотическом месте и пригласившей на торжество родственников. Однако бандиты прерывают церемонию и берут всех присутствующих в заложники.
Арми Хаммер снимался в фильмах «Зови меня своим именем», «Агенты А.Н.К.Л.», «Ребекка».