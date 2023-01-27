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27 января 2023, фоторепортажСъемки

Дарья Мороз снимает свой первый сериал: фото с площадки

Звезда «Содержанок» дебютирует в качестве режиссера на съемках проекта «Секс. До и после»
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17
фотографий
17
фотографий

Дарья Мороз приступила к съемкам своего режиссерского дебюта — сериала «Секс. До и после».

Актриса, а теперь и режиссер, широкую известность получившая благодаря сериалу «Содержанки», рассказала: «Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. <…> Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций».

Для меня это первый режиссерский опыт и пока немножко страшновато, но я, неожиданно для себя, чувствую себя на своем месте.
Дарья Мороз

Проект будет представлять собой коллекцию новелл о том, что приводит к интимной близости и что происходит сразу после нее: герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. Так, в одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой – случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. 

В сериале примут участие Анна Снаткина, Григорий Калинин, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко и другие.

Продюсерами проекта выступят Вячеслав Дусмухаметов («Стрим») и Антон Морозенко («Холоп»). 

Премьера сериала «Секс. До и после» ожидается в 2023 году на Okko, точная дата пока не известна.

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