Дарья Мороз снимает свой первый сериал: фото с площадки

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Дарья Мороз приступила к съемкам своего режиссерского дебюта — сериала «Секс. До и после».

Актриса, а теперь и режиссер, широкую известность получившая благодаря сериалу «Содержанки», рассказала: «Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни — не главное. Главное — какими мы в него заходим и какими выходим. <…> Все новеллы — это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций».

Для меня это первый режиссерский опыт и пока немножко страшновато, но я, неожиданно для себя, чувствую себя на своем месте. Дарья Мороз

Проект будет представлять собой коллекцию новелл о том, что приводит к интимной близости и что происходит сразу после нее: герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. Так, в одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой – случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям.

Продюсерами проекта выступят Вячеслав Дусмухаметов («Стрим») и Антон Морозенко («Холоп»).