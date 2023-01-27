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27 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Бузова, Успенская, Водонаева на премьере нового музыкального шоу

Звезды посетили презентацию проекта «Конфетка»
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18
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18
фотографий

В кинотеатре «Москва» состоялась презентация нового проекта ТНТ «Конфетка».

По красной дорожке прошли Ольга Бузова, Тина Канделаки, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Гоша Куценко, Вячеслав Чепурченко, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Хабиб, Любовь Успенская, Ваня Дмитриенко, группа Dabro и многие другие звезды.

Участие в проекте примут непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд. В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звезд: эксперты и зрители совместно выберут победителя, который получит солидный денежный приз – 300 тысяч рублей.

Ведущими проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец. «Для меня это шоу про людей, которые живут в регионах, зачастую не имеют никакого отношения к музыке, работают стеклодувами, механиками, электриками, — рассказывает Мартиросян, выступивший также продюсером. — Это обычные люди, не имеющие отношения к телевидению и шоу-бизнесу, в которых горит огонь творчества. Но по ряду причин им не удалось в своих клипах раскрыть весь свой потенциал: правильно спеть, показать себя с выгодной стороны. Мы помогаем им это сделать».

Ольга Бузова, вошедшая в состав жюри, пообещала зрителям массу «искренних эмоций, классных песен, суперзвезд и очень много талантливых людей»: «Я с огромным удовольствием приняла участие в таком классном шоу, как “Конфетка”! У него просто нет шансов не понравиться зрителям».

Премьера проекта «Конфетка» состоится 28 января в 21.00.

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