Бузова, Успенская, Водонаева на премьере нового музыкального шоу

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В кинотеатре «Москва» состоялась презентация нового проекта ТНТ «Конфетка».

Участие в проекте примут непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд. В каждом выпуске будут принимать участие пять самородков и пять звезд: эксперты и зрители совместно выберут победителя, который получит солидный денежный приз – 300 тысяч рублей.

Ведущими проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец. «Для меня это шоу про людей, которые живут в регионах, зачастую не имеют никакого отношения к музыке, работают стеклодувами, механиками, электриками, — рассказывает Мартиросян, выступивший также продюсером. — Это обычные люди, не имеющие отношения к телевидению и шоу-бизнесу, в которых горит огонь творчества. Но по ряду причин им не удалось в своих клипах раскрыть весь свой потенциал: правильно спеть, показать себя с выгодной стороны. Мы помогаем им это сделать».

Ольга Бузова, вошедшая в состав жюри, пообещала зрителям массу «искренних эмоций, классных песен, суперзвезд и очень много талантливых людей»: «Я с огромным удовольствием приняла участие в таком классном шоу, как “Конфетка”! У него просто нет шансов не понравиться зрителям».