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24 января 2023, новость

Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии

Актер снимается в фильме «Каскадеры»
Райан Гослинг на съемках фильма «Каскадеры» | Источник: Legion-Media.ru

Издание DailyMail опубликовало кадры, на которых актер Райан Гослинг выполняет трюк для предстоящего фильма «Каскадеры».

Артист решил обойтись без помощи дублеров. Для съемок был заблокирован мост Харбор-Бридж в Сиднее, из-за чего актер столкнулся с критикой в соцсетях. Пользователи осудили приостановку движения в городе.

«Очень здорово видеть закрытие моста — восемь полос движения, плюс велосипедные и пешеходные дорожки — и все, чтобы они могли снимать чертов фильм», — написал один из жителей города в Twitter.

Фильм «Каскадеры» основан на одноименном телесериале 1980-х годов, режиссером выступил Дэвид Литч. Помимо Гослинга, в ленте снимаются Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон.

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