Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии

Райан Гослинг на съемках фильма «Каскадеры» | Источник: Legion-Media.ru

Издание DailyMail опубликовало кадры, на которых актер Райан Гослинг выполняет трюк для предстоящего фильма «Каскадеры».

Артист решил обойтись без помощи дублеров. Для съемок был заблокирован мост Харбор-Бридж в Сиднее, из-за чего актер столкнулся с критикой в соцсетях. Пользователи осудили приостановку движения в городе.

«Очень здорово видеть закрытие моста — восемь полос движения, плюс велосипедные и пешеходные дорожки — и все, чтобы они могли снимать чертов фильм», — написал один из жителей города в Twitter.