Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии

Издание DailyMail опубликовало кадры, на которых актер Райан Гослинг выполняет трюк для предстоящего фильма «Каскадеры».
Артист решил обойтись без помощи дублеров. Для съемок был заблокирован мост Харбор-Бридж в Сиднее, из-за чего актер столкнулся с критикой в соцсетях. Пользователи осудили приостановку движения в городе.
«Очень здорово видеть закрытие моста — восемь полос движения, плюс велосипедные и пешеходные дорожки — и все, чтобы они могли снимать чертов фильм», — написал один из жителей города в Twitter.
Фильм «Каскадеры» основан на одноименном телесериале 1980-х годов, режиссером выступил Дэвид Литч. Помимо Гослинга, в ленте снимаются Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон.