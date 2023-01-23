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23 января 2023, новость

Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»

Звезда оригинального фильма заявил, что новая картина станет не ремейком и даже не прямым продолжением
Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Новозеландский актер Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на подкаст Fitzy and Wippa.

Кроу сообщил, что обсудил будущий проект с режиссером Ридли Скоттом. «Так что я примерно представляю, как он формирует новую историю. Если вы помните, был там паренек, который тоже хотел стать гладиатором. Итак, этот ребенок вырос, и теперь он император <...> В общем, это не ремейк. И даже не прямое продолжение. Ну, знаете, 30 лет спустя или что-то в этом роде», — сказал актер. Сам Кроу принимать участие в сиквеле не планирует.

О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение своего фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии. По данным СМИ, сценарий должен был написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр». Отмечалось, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам персонажа Максимуса в исполнении актера Рассела Кроу.

«Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году и снискал популярность как у зрителей, так и у критиков. Лента была выдвинута на «Оскар» в 12 номинациях и выиграла пять статуэток.

В конце 2022 года появилась информация о скором начале съемок.

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