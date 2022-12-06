Ридли Скотт начал работу над продолжением «Гладиатора»

Кадр из фильма «Гладиатор» | Источник: Legion-Media.ru

Британский режиссер Ридли Скотт приступил к поиску локаций в Марокко для съемок продолжения фильма «Гладиатор». Об этом пишет портал World of Reel со ссылкой на данные издания Morocco World News.

Как сообщает портал, режиссер ищет подходящие локации в городе Варзават, известном как «марокканский Голливуд». Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с местной киностудией Atlas Studios.

Старт производства второй части «Гладиатора» пока не был анонсирован официально.

О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение своего фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии. По данным СМИ, сценарий должен был написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр». Отмечалось, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам персонажа Максимуса в исполнении актера Рассела Кроу.