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20 января 2023, новость

Названо имя возможного исполнителя роли Бастера Китона в сериале

О жизни звезды немого кино снимут мини-сериал
Бастер Китон и Рами Малек | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер египетского происхождения Рами Малек может сыграть звезду немого кино Бастера Китона в готовящемся мини-сериале о жизни артиста. Как пишет Variety, в настоящий момент компания Warner Bros. Television ведет с актером переговоры.

Режиссером и продюсером шоу должен выступить режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз. Основой сериала может стать книга кинобиографа Джеймса Кертиса «Бастер Китон: Жизнь кинематографиста» — студия пытается договориться о приобретении прав на ее экранизацию.

Бастер Китон — самый известный актер, режиссер и продюсер немого кино после Чарли Чаплина. Ключевыми фильмами в его карьере стали «Шерлок младший», «Паровоз Генерал» и «Кинооператор», выпущенные в 1920-е годы.

Рами Малек получил известность после исполнения главной роли в научно-фантастическом сериале «Мистер Робот». В 2019 году актер был удостоен премии «Оскар» за воплощение образа фронтмена Queen Фредди Меркьюри в музыкальной драме «Богемская рапсодия».

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