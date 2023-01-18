Популярный ведущий объяснил свое участие в свадебном шоу

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему он вместе с женой Валерией Куденковой снялся в специальном выпуске программы «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!». Свое участие в проекте он объяснил в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

По словам Ивлева, он снялся в «Четырех свадьбах» потому, что ему нравится поднимать настроение людям. «Я же медийный человек, (...) мне нравится создавать праздник. Кто-то посмотрел [спецвыпуск], ему понравилось, кто-то для себя что-то интересное заметил, чтобы так же потом сделать свою свадьбу», — высказался шеф-повар.

Второй причиной участия в программе Ивлев назвал деньги. «Деньги — это свобода, а свобода дает возможность творить», — отметил телеведущий.