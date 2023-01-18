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18 января 2023, новость

Популярный ведущий объяснил свое участие в свадебном шоу

Шеф-повар Константин Ивлев назвал деньги одной из причин съемок в программе «Четыре свадьбы»
Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему он вместе с женой Валерией Куденковой снялся в специальном выпуске программы «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!». Свое участие в проекте он объяснил в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

По словам Ивлева, он снялся в «Четырех свадьбах» потому, что ему нравится поднимать настроение людям. «Я же медийный человек, (...) мне нравится создавать праздник. Кто-то посмотрел [спецвыпуск], ему понравилось, кто-то для себя что-то интересное заметил, чтобы так же потом сделать свою свадьбу», — высказался шеф-повар.

Второй причиной участия в программе Ивлев назвал деньги. «Деньги — это свобода, а свобода дает возможность творить», — отметил телеведущий.

Ивлев женился на Куденковой, которая моложе его на 19 лет, в феврале 2021 года. Спецвыпуск шоу «Четыре свадьбы», посвященный шеф-повару и его избраннице, вышел в марте того же года. Этот брак стал для телеведущего вторым. С первой женой Марией он прожил 23 года и развелся в июне 2020 года. От первого брака у него двое детей — дочь Мария и сын Матвей, принявший участие в реалити-шоу «Адский шеф».

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