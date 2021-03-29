Свадьбу шеф-повара Ивлева покажут в шоу на «Пятнице!»

Мы [тогда] просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней, жалел, что номера телефона нет. Но помнил, что мы сфотографировались, а значит, она должна была выставить фотографию и отметить меня. Я ждал.