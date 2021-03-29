Свадьбу шеф-повара Ивлева покажут в шоу на «Пятнице!»

В начале 2021 года Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной в эфире шоу «Четыре свадьбы». Теперь бракосочетание звездного шеф-повара и его избранницы Валерии Куденковой покажут в эфире телеканала «Пятница!» в рамках спецвыпуска программы.
Зрители увидят обряд выкупа невесты, роспись и венчание молодоженов, а также узнают, как прошли банкет и праздничный концерт группы «Руки Вверх!». Кроме того, в передаче покажут видеокомментарии Ивлева о разводе с первой супругой и новых отношениях. Говоря о знакомстве с избранницей, шеф-повар и шоумен отметил:
Мы [тогда] просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней, жалел, что номера телефона нет. Но помнил, что мы сфотографировались, а значит, она должна была выставить фотографию и отметить меня. Я ждал.
Реалити-шоу «Четыре свадьбы» выходит на телеканале «Пятница!» с 2018 года. В проекте героини борются друг с другом за главный приз — свадебное путешествие на двоих. В каждом выпуске четыре невесты должны посетить свадьбы соперниц и оценить их торжества. Ради победы каждая из них старается превзойти остальных. Невеста, чья свадьба получила наивысшие баллы от соперниц, получает главный приз.
Выпуск программы «Четыре свадьбы», посвященный бракосочетанию Ивлева и Куденковой, выйдет на экраны 31 марта в 20.00.