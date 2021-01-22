Ивлев сделал предложение возлюбленной в эфире телешоу

Шеф-повар Константин Ивлев сделал предложение своей возлюбленной Лере Куденковой в рамках реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!».
Ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» записал видеообращение к девушке, которое показали в специальной рубрике программы. Ивлев признался в любви Куденковой и сказал:
Я хочу, чтобы ты была та единственная, о которой поет Баста: «Найти свою одну единственную». <…> Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а? Выйдешь? Давай сыграем свадьбу, зажжем, как мы это любим. Лера, выходи за меня!
Отметим, что о помолвке с возлюбленной Ивлев сообщал еще осенью 2020 года. Ранее, летом 2020-го шеф-повар и ресторатор развелся с женой после более 20 лет брака.
Реалити-шоу «Четыре свадьбы» выходит на телеканале «Пятница!» с 2018 года. В проекте героини борются друг с другом за главный приз — свадебное путешествие на двоих. В каждом выпуске четыре невесты должны посетить свадьбы соперниц и оценить их торжества. Ради победы каждая из них старается превзойти остальных. Невеста, чья свадьба получила наивысшие баллы от соперниц, получает главный приз.
В шоу есть отдельный проект «Сделай предложение в эфире», в рамках которого зрители могут записать видео и обратиться к возлюбленным с предложением руки и сердца с телеэкрана. Именно в нем и принял участие Ивлев.