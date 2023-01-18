Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице

Никита Михалков | Источник: Legion-Media.ru

Актер Александр Адабашьян рассказал в беседе с «КП» о состоянии режиссера Никиты Михалкова в больнице.

По словам Адабашьяна, несмотря на госпитализацию, Михалков продолжает активно работать по телефону. Звезда обговаривает планы по своим проектам и репетициям театральной академии. Актер отметил, что состояние режиссера значительно улучшилось, однако пока не стоит думать о выписке.

«(Михалков) хочет поскорее выйти. Сам понимает, что лучше не торопиться, подлечиться. Тем более, сейчас вирусы расшевелились. Нет никакого большого желания вырваться досрочно и опять загреметь обратно», — поделился Адабашьян.

Ранее стало известно, что Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату.