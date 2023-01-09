СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус

Никита Михалков | Источник: PersonaStars

У российского режиссера Никиты Михалкова, который во время новогодних праздников попал в больницу, подтвердили коронавирус. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что изначально у кинематографиста диагностировали грипп. У него было учащенное дыхание, пониженная сатурация и температура 37,1. После положительного теста на ковид его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу.

6 января Telegram-канал Mash сообщал, что тесты Михалкова на COVID-19 показали отрицательный результат. При этом у режиссера была диагностирована двусторонняя пневмония.