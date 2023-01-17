Никита Михалков | Источник: PersonaStars

Режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние кинодеятеля оценивается как удовлетворительное, температура и давление нормализовались, но сохраняется кашель. Михалков продолжит восстановление в отделении ревматологии, добавляет Mash.

Ранее народный артист России Николай Бурляев рассказал о самочувствии Михалкова. Он отметил, что состояние кинематографиста начало улучшаться. «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму», — рассказал Бурляев.

10 января Михалков впервые высказался о своем состоянии. «Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал он.