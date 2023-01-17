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Итальянская актриса Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды, которую называли ее соперницей. Об этом сообщает Deadline.

88-летняя Лорен заявила, что «потрясена и глубоко опечалена» смертью коллеги.

Актрис считали соперницами и регулярно сравнивали их внешние данные и роли. В 2015 в беседе с Vanity Fair Лоллобриджида сказала, что соперничеству дала старт Лорен, а сама она считала факт противостояния скучным.

Джина Лоллобриджида скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Лолло, так называют ее на родине, известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан», «Собор Парижской Богоматери» и «Самая красивая женщина мира».