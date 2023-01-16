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16 января 2023, новость

Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская звезда кинематографа скончалась на 96-м году жизни
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8
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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает агентство ANSA.

Артистке было 95 лет. Причина ее смерти не уточняется.

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко. В возрасте 20 лет она начала сниматься в кино в эпизодических ролях, а в 1947 году заняла третье место на конкурсе «Мисс Италия». Несколько лет спустя артистка стала появляться и в главных ролях: ее можно было увидеть в фильмах «Алина», «Город защищается» и «Опасно, бандиты!». Ее первым крупным успехом стала лента Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан», вышедшая в 1952 году. Среди других известных фильмов с участием Лоллобриджиды — «Ночные красавицы», «Приходи в сентябре» и «Собор Парижской Богоматери».

Джина Лоллобриджида является офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а также кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена Искусств и литературы. В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

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