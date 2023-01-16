Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко. В возрасте 20 лет она начала сниматься в кино в эпизодических ролях, а в 1947 году заняла третье место на конкурсе «Мисс Италия». Несколько лет спустя артистка стала появляться и в главных ролях: ее можно было увидеть в фильмах «Алина», «Город защищается» и «Опасно, бандиты!». Ее первым крупным успехом стала лента Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан», вышедшая в 1952 году. Среди других известных фильмов с участием Лоллобриджиды — «Ночные красавицы», «Приходи в сентябре» и «Собор Парижской Богоматери».