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16 января 2023, новость

Александра Урсуляк рассказала, почему не снимается у отца

Актриса поделилась воспоминаниями о работе на площадке сериала «Ненастье»
Александра Урсуляк | Источник: PersonaStars

Актриса Александра Урсуляк рассказала, что не снимается в проектах своего отца Сергея Урсуляка из-за волнения. За всю карьеру 39-летняя артистка снялась лишь в одной эпизодической роли в сериале режиссера «Ненастье».

«Я очень разволновалась, поскольку это папа. Мне кажется, из-за такой ответственности сложно было расслабиться и получить удовольствие, — поделилась Урсуляк. — Роль была небольшая, и не было разгона, чтобы прочувствовать этот процесс. Не могу сказать, что этот опыт был радостный, но я очень люблю своего папу и ценю его как режиссера».

Также, по словам актрисы, она рада, что папа для нее в первую очередь остается папой: «А уже во вторую очередь он для меня режиссер».

В основу сценария сериала «Ненастье» легла повесть Алексея Иванова. Действие многосерийной драмы разворачивается в небольшом городке. Главный герой, прошедший войну в Афганистане, работает простым водителем и ради любимой женщины решается на отчаянное преступление: он в одиночку нападает на фургон, перевозящий крупную сумму денег. Главные роли исполнили Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов.

О совместной работе с отцом ранее в интервью Кино Mail.ru рассказала также младшая дочь режиссера Дарья Урсуляк, снявшаяся в сериале «Тихий Дон». Как призналась актриса, она его «больше раздражает, чем другие люди».

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