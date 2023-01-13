Наверх
13 января 2023, новость

Российские кинотеатры готовы платить штрафы за прокат «Аватара 2»

Отмечается, что показ фильма в кинотеатрах стал возможным благодаря лазейке в законодательстве
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Представители крупных российских киносетей заявили о готовности быть оштрафованными за прокат фильма «Аватар: Путь воды», пишут «Известия».

По словам собеседников издания, они ожидают штрафов размером в 100–200 тысяч рублей от Минкультуры, так как прокатного удостоверения у фильма нет.

Отмечается, что показ нового «Аватара» в кинотеатрах стал возможным благодаря лазейке в законодательстве — картину показывают «предсеансовым обслуживанием». Так, например, зритель приобретает билет на отечественную короткометражку, но перед ней на сеансе показывают голливудский блокбастер.

«В этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, а российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса», — сказал Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

По словам источников издания, кинотеатры прибегли к данному методу, потому что в случае, если картина будет показана без прокатного удостоверения и данные об этом не идут в систему ЕАИС, то нарушитель будет оштрафован на 4 процента годовой выручки.

Источники издания также отметили, что процесс административного преследования за нелегальные показы сложный и долгий, поэтому вряд ли стоит ожидать много штрафов.

Ранее создатель фильма Джеймс Кэмерон порадовался, что его работа возродила желание посещать кинозалы и напомнила, что зрители по-прежнему ценят такой опыт. Он добавил, что это волнует его больше, чем кассовые сборы новой картины.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Аватар: Путь воды
Россияне стали чаще ходить в кино
Режиссер «Аватара» порадовался возросшему интересу к кинотеатрам
Фильм «Титаник» покажут в кинотеатрах в третий раз
«Чебурашка» побил рекорд «Холопа» по кассовым сборам
«Чебурашка» собрал почти 3 млрд рублей
10 удивительных фактов о фильме «Титаник», которые стоит узнать
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Снявшаяся в «Аватаре 2» актриса решила, что фильм давно вышел и провалился
Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Чего ждать от фильма «Аватар: Путь воды»
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
Режиссер объяснил провал последнего «Терминатора» возрастом Шварценеггера
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
«Аватар: Путь воды» номинирован на премию «Золотой глобус 2023»
В Совфеде рассказали о падении киносборов в России на 56-70%
Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»
Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»
Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%
Режиссер «Титаника» рассказал о нежелании ДиКаприо участвовать в кастинге
В Госдуме поддержали показ иностранного кино без согласия правообладателя
Фильм «Сердце пармы» снова возглавил кинопрокат в России
Новый фильм с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалился в прокате
Стал известен гонорар Вина Дизеля за съемки в «Аватаре 2»
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
В России предложили принудительно лицензировать фильмы
72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в «Аватаре 2»
Сборы фильма с Томом Крузом превысили миллиард долларов
Назван самый кассовый в повторном прокате советский фильм
Назван самый кассовый фильм 2022 года
Эмин Агаларов предрек превращение кинотеатров в «глухие коробки»
Сборы «Топ Ган: Мэверик» стали самыми кассовыми в карьере Круза
Российские кинотеатры не будут повышать цену билетов
Зои Салдана не сдержала слез, посмотрев 20 минут «Аватара 2»
Назван самый кассовый голливудский фильм года
Чеченский писатель оспаривает авторство «Аватара»
Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»
Съемки «Аватара 2» закончены
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Кинотеатры открываются: какие фильмы выйдут в начале августа
Стало известно, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев
Названа возможная дата открытия кинотеатров в России
Актер из «Гарри Поттера» появится в «Аватаре 2»
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Минкульт порекомендовал кинотеатрам приостановить работу
Новые трейлеры
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Трейлер (англ.)
Содержанки. Перезагрузка
Трейлер
Моя пиратская свадьба
Трейлер №2 (англ.)
Праведник
Трейлер
Сын
Дублированный трейлер №2
Бо боится
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь