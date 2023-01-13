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13 января 2023, новость

Стало известно о начале работы над сериалом «Чужой»

Глава FX Джон Ландграф сообщил, что сценарист Ной Хоули занимается препродакшеном проекта
Кадр из фильма «Чужой»

Автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули планирует начать работу над сериалом «Чужой» в 2023 году, сообщил глава FX Джон Ландграф, пишет Deadline.

«Ной в настоящий момент работает над пятым сезоном "Фарго", но он также активно занимается препродакшеном "Чужого"», — подчеркнул Хоули.

В ближайшее время шоураннер должен встретиться с дизайнером сериала, отметил Ландграф.

Подробностей о проекте пока мало, однако уже известно, что действие сериала разворачивается в недалеком будущем. При этом сюжет будет развиваться не в космосе, а на Земле.

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