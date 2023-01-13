Стало известно о начале работы над сериалом «Чужой»

Автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули планирует начать работу над сериалом «Чужой» в 2023 году, сообщил глава FX Джон Ландграф, пишет Deadline.
«Ной в настоящий момент работает над пятым сезоном "Фарго", но он также активно занимается препродакшеном "Чужого"», — подчеркнул Хоули.
В ближайшее время шоураннер должен встретиться с дизайнером сериала, отметил Ландграф.
Подробностей о проекте пока мало, однако уже известно, что действие сериала разворачивается в недалеком будущем. При этом сюжет будет развиваться не в космосе, а на Земле.