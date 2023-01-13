Стало известно о начале работы над сериалом «Чужой»

«Ной в настоящий момент работает над пятым сезоном "Фарго", но он также активно занимается препродакшеном "Чужого"», — подчеркнул Хоули.

Подробностей о проекте пока мало, однако уже известно, что действие сериала разворачивается в недалеком будущем. При этом сюжет будет развиваться не в космосе, а на Земле.