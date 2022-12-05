Наверх
5 декабря 2022, новость

Баста ответил на вопрос об эмиграции

Популярный рэпер заявил, что думал об отъезде из России
Баста

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в интервью Анастасии Ивлеевой заявил, что думал об отъезде из страны. Однако он «связан» с Россией.

«Естественно, я размышлял об отъезде. Но не могу, потому что у меня работает большое количество людей. И, если честно, я еще как-то с этой землей связан физически и ментально. Не могу отсюда уезжать надолго, как бы ни было тяжело», — сказал он.

Баста подчеркнул, что у него есть уехавшие из России друзья. «Я здесь. Моя жена сказала, что я никуда не поеду», — подытожил артист.

Напомним, ранее стало известно, что популярное шоу «Голос. Дети», где Баста уже в шестой раз выступит наставником, стартует на «Первом канале» в ближайшее время. В соседних красных креслах расположатся Егор Крид и МакSим, для которой этот сезон детского «Голоса» станет дебютным. Ведущей конкурса выступит Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева, который в юбилейном, десятом сезоне решил взять творческий отпуск.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Баста
Василий Вакуленко
Голос. Дети
Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах
Анастасия Ивлеева
Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции
Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках «Монастыря»
Звезда «Аншлага» прокомментировала сообщения о своей эмиграции
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Минкульт отказал в прокате сериалу с Ивлеевой
Чулпан Хаматова получила награду «Актриса года» в Латвии
Ивлеева заявила о желании продолжить актерскую карьеру
Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли
Милош Бикович высказался о влиянии Запада на его отношение к России
Популярная телеведущая ответила на вопрос об эмиграции из России
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Водонаева предположила, что Собчак в Израиле для съемок программы с Пугачевой
Актер Никита Кукушкин покинул Россию
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Екатерина Андреева объяснила вылет за рубеж после поста Собчак
Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»
Ивлеева раскритиковала Крида за отказ от интервью
Калныньш рассказал о реакции на спектакль Хаматовой в Латвии
Богомолов резко ответил на слухи об эмиграции в Израиль с женой
Уехавший из России Анатолий Белый вышел на связь
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций
Покинувший Россию актер Белый поедет в творческий тур по Израилю
Литвинова сообщила об отмене проката ее фильма в России
Пугачева появилась на премьере фильма Серебренникова в Латвии
Лоза предсказал «громкое возвращение» Урганта и Галкина на телеканалы
Варшавер опроверг слухи о гонораре Хаматовой в 200 тыс. руб. за выход на сцену
Хаматова и Белый выступят с концертами в Прибалтике
Хазанов опроверг слухи о своей эмиграции
Ивлеева рассказала о неудачном кастинге в популярное реалити-шоу
Литвинова призналась, что хочет вернуться в Россию
СМИ: аналог шоу «Лучше всех!» выйдет в эфир без Галкина
Хаматова пожаловалась на сравнительно низкие гонорары в Латвии
Сигал пообещал никогда не отказываться от российского гражданства
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Анатолий Белый рассказал, как Хабенский отреагировал на его эмиграцию
Литвинова представит свою новую пьесу в Эстонии
Актер Ивар Калныньш заявил об отказе сниматься в российском кино
Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде из России
«Доиграл»: Белый подтвердил слухи об уходе из МХТ и эмиграции
Новый фильм с Чулпан Хаматовой покажут в России
В СК РФ опровергли возбуждение уголовного дела против Галкина
СМИ: актер Анатолий Белый уволился из МХТ и уехал из России
Отец Урганта рассказал, что сын продолжит работать в России
Мария Миронова рассказала, почему не собирается покидать Россию
Литвинова посетила премьеру спектакля Серебренникова во Франции
Асмус высказалась об эмиграции из России
Ярмольник опроверг слухи о своей эмиграции
Новые трейлеры
Одни из нас
Трейлер (англ.)
Манюня
Трейлер (2 сезон)
Поколение «Ви»
Тизер (англ.)
Ведьмак: Происхождение
Трейлер (англ.)
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь