Баста ответил на вопрос об эмиграции

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в интервью Анастасии Ивлеевой заявил, что думал об отъезде из страны. Однако он «связан» с Россией.
«Естественно, я размышлял об отъезде. Но не могу, потому что у меня работает большое количество людей. И, если честно, я еще как-то с этой землей связан физически и ментально. Не могу отсюда уезжать надолго, как бы ни было тяжело», — сказал он.
Баста подчеркнул, что у него есть уехавшие из России друзья. «Я здесь. Моя жена сказала, что я никуда не поеду», — подытожил артист.
Напомним, ранее стало известно, что популярное шоу «Голос. Дети», где Баста уже в шестой раз выступит наставником, стартует на «Первом канале» в ближайшее время. В соседних красных креслах расположатся Егор Крид и МакSим, для которой этот сезон детского «Голоса» станет дебютным. Ведущей конкурса выступит Яна Чурикова, заменившая Дмитрия Нагиева, который в юбилейном, десятом сезоне решил взять творческий отпуск.