Баста ответил на вопрос об эмиграции

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко ) в интервью Анастасии Ивлеевой заявил, что думал об отъезде из страны. Однако он «связан» с Россией.

«Естественно, я размышлял об отъезде. Но не могу, потому что у меня работает большое количество людей. И, если честно, я еще как-то с этой землей связан физически и ментально. Не могу отсюда уезжать надолго, как бы ни было тяжело», — сказал он.