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28 декабря 2022, новость

Козловский отсудил 682 миллиона рублей за «Карамору»

Стриминговый сервис Start обязали выплатить долг режиссеру сериала
Данила Козловский на съемках фильма «Карамора»

Российский актер и режиссер Данила Козловский отсудил у стримингового сервиса Start компенсацию в размере 682 миллиона рублей за сериал «Карамора». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на соглашение сторон.

Согласно документу, онлайн-кинотеатр выплатит режиссеру картины 682,5 миллиона долга вместо 860 миллионов — оставшиеся 177,5 миллиона истцы согласились «простить» за возврат всех прав на «Карамору» создателям.

Уточняется, что 300 миллионов должны поступить на счет компании Козловского DK Entertainment до конца 2022 года, а остальные 382,5 стриминг погасит ежемесячными платежами в размере 31 миллион 870 тысяч.

Известно, что многосерийная картина о дореволюционной России XX века обошлась платформе в 957,5 миллиона рублей. Эту сумму Start должен был постепенно выплачивать DK Entertainment. Однако в марте кинотеатр не совершил запланированного денежного отчисления в размере 125 миллионов рублей, после чего актер подал иск в Арбитражный суд Москвы. Процесс продолжался более полугода, за это время долг платформы вырос до 860 миллионов.

Премьера фэнтези-сериала «Карамора», где Данила Козловский выступил режиссером и исполнителем главной роли, состоялась в январе 2022 года. В проекте также снялись Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и другие. События сериала разворачиваются в предреволюционном Петербурге. По сценарию, европейская монархия и высшее дворянство представляют собой тайное сообщество, члены которого скрывают свое происхождение и управляют миром. 

Козловский на съемках «Караморы»
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