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20 января 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Бондарчук с женой, Акиньшина на премьере сериала Козловского

Вместе с коллегами молодой режиссер представил первым зрителям «Карамору»
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фотографий
38
фотографий
38
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла закрытая светская премьера первого сериала Данилы Козловского «Карамора». С 20 января сериал эксклюзивно доступен на видеосервисе START.

Свою работу публике представил режиссер, генеральный продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский. Вместе с ним по красной дорожке прошли главные звезды «Караморы» — Филипп Янковский, Дарья Балабанова, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарев, Евгений Шварц, Нино Нинидзе, Александр Ильин, Александр Алябьев, Артур Ваха, Александр Ильин-мл. и другие.

Первыми зрителями многосерийного фэнтези стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Хабенский, Владимир Познер, Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова и Даниил Радлов, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Михаил Зыгарь, Юлия Хлынина, Максим Виторган, Дмитрий Дибров и многие другие именитые гости.

Также на красной дорожке появился Джаред Лето, а точнее, его картонная копия, с которой охотно фотографировались гости вечера. Возможно, таким образом организаторы мероприятия сделали отсылку к другой ожидаемой премьере этого года — «Морбиусу» по комиксам Marvel, где голливудская звезда сыграет живого вампира.

События сериала разворачиваются в предреволюционном Петербурге. По сценарию, европейская монархия и высшее дворянство представляют собой тайное сообщество, члены которого скрывают свое происхождение и управляют миром. В схватке с ними молодой анархист Карамора (Козловский) теряет любимую, после чего ему не остается иного выбора, кроме как встать на путь мести.

Карамора
2022/Россия16+фэнтезиприключения
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