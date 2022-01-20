Бондарчук с женой, Акиньшина на премьере сериала Козловского

Также на красной дорожке появился Джаред Лето , а точнее, его картонная копия, с которой охотно фотографировались гости вечера. Возможно, таким образом организаторы мероприятия сделали отсылку к другой ожидаемой премьере этого года — « Морбиусу » по комиксам Marvel, где голливудская звезда сыграет живого вампира.

События сериала разворачиваются в предреволюционном Петербурге. По сценарию, европейская монархия и высшее дворянство представляют собой тайное сообщество, члены которого скрывают свое происхождение и управляют миром. В схватке с ними молодой анархист Карамора (Козловский) теряет любимую, после чего ему не остается иного выбора, кроме как встать на путь мести.