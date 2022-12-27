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27 декабря 2022, новость

Звезда «Человека-паука» пошутил о главном фильме в своей карьере

Тоби Магуайр ответил на вопрос поклонников
Тоби Магуайр | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.

Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» — «венец его творчества».

«Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал звезда фильмов о Человеке-пауке.

«Солдаты неудачи» — боевик с элементами комедии, снятый Беном Стиллером. Фильм представляет собой пародию на многие известные голливудские картины о Вьетнамской войне и спецназе США. Главные роли в проекте исполнили Бен Стиллер, Роберт Дауни-мл. и Джек Блэк. Магуайр сыграл в фильме самого себя.

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