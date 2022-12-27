Звезда «Человека-паука» пошутил о главном фильме в своей карьере

Тоби Магуайр | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.

Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» — «венец его творчества».

«Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал звезда фильмов о Человеке-пауке.