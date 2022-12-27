Звезда «Человека-паука» пошутил о главном фильме в своей карьере

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.
Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» — «венец его творчества».
«Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал звезда фильмов о Человеке-пауке.
«Солдаты неудачи» — боевик с элементами комедии, снятый Беном Стиллером. Фильм представляет собой пародию на многие известные голливудские картины о Вьетнамской войне и спецназе США. Главные роли в проекте исполнили Бен Стиллер, Роберт Дауни-мл. и Джек Блэк. Магуайр сыграл в фильме самого себя.