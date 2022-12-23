Орбакайте и Куценко стали роботами в трейлере «Любовь-морковь 4»

Опубликован первый трейлер четвертой части комедии «Любовь-морковь», получившей подзаголовок «Восстание машин». На этот раз главным героям в исполнении Кристины Орбакайте и Гоши Куценко предстоит поменяться телами с роботами.
Роботов Ивана и Марью в картине сыграли Сергей Ашарин и Софья Озерова. Режиссером картины «Любовь-морковь: Восстание машин» выступил Андрей Волгин, ранее работавший над такими проектами, как «Балканский рубеж» и «Танцы насмерть».
Первый фильм киносерии «Любовь-морковь» вышел на экраны в 2007 году и рассказывал о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, а после сеанса муж и жена меняются телами. Продолжение — «Любовь-морковь 2» — увидело свет год спустя, в нем герои оригинальной картины поменялись телами со своими детьми, а в «Любови-Моркови 3» 2011 года — с родителями.
Премьера фильма «Любовь-морковь: Восстание машин» запланирована на январь 2023 года.