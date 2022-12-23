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Любовь-морковь: Восстание машин

20231 ч. 34 мин.комедия
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Сюжет фильма:

Приключения вновь не дают семье Голубевых покоя. Андрей и Марина бесконечно ссорятся по поводу того, как им воспитывать сына-подростка, обожающего гаджеты. Но их проблемы отходят на второй план, когда супруги однажды утром просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Пока искусственные интеллекты постигают прелести человеческой жизни, Голубевы пытаются найти способ, как вернуться в свои тела, а для этого им сначала нужно прийти к взаимопониманию. Вот только роботы не спешат им в этом помогать — очень уж им понравилось жить в человечьей шкуре.

«Любовь-морковь: Восстание машин» — четвертый фильм об обмене тел с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте.

Режиссер
Андрей Волгин
В ролях
Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Алина Булынко, Александр Алексеев, Анна Пескова
Страна
Россия
Премьера
30 марта 2023 (РФ)
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Трейлер
Кадры39
39
фотографий
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