Приключения вновь не дают семье Голубевых покоя. Андрей и Марина бесконечно ссорятся по поводу того, как им воспитывать сына-подростка, обожающего гаджеты. Но их проблемы отходят на второй план, когда супруги однажды утром просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Пока искусственные интеллекты постигают прелести человеческой жизни, Голубевы пытаются найти способ, как вернуться в свои тела, а для этого им сначала нужно прийти к взаимопониманию. Вот только роботы не спешат им в этом помогать — очень уж им понравилось жить в человечьей шкуре.

«Любовь-морковь: Восстание машин» — четвертый фильм об обмене тел с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте.