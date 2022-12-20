Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Фото: кинокомпания Russian World Vision

«Мне всегда очень нравились новогодние фильмы, — признается Андрей Никифоров. — Я всегда мечтал снять что-то в этом жанре, потому что, мне кажется, что такие фильмы создают новогоднее настроение и это очень объединяюще, про нас всех. И то, что наша картина называется именно в честь этого новогоднего салата — также очень символично».

По сюжету, в канун Нового года повзрослевшие дети приезжают к отцу — известному советскому сатирику Верину (эту роль исполняет Сергей Шакуров): кто-то с семьей, кто-то со второй половинкой, кто-то в одиночестве. Каждый из них рассчитывает получить огромную отцовскую квартиру в самом центре Москвы, а праздничный семейный ужин должен пролить свет на то, кому она достанется.

Однако неожиданно в квартире их встречает молодая темнокожая красавица, которую Верин представляет как свою невесту. Наследники начинают переживать, что желанная квартира может достаться ей, атмосфера за праздничным столом накаляется. Конфликт вскроет старые травмы, обиды и надежды.

Авторы использовали в картине новаторский прием: каждый персонаж выступит с собственным стендап-монологом, в котором расскажет о своих переживаниях. По словам режиссеров картины, они хотели привнести в фильм элементы, которые будут знакомы и понятны разным поколениям зрителей.