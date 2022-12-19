В семье известного сатирика Михаила Верина есть давняя традиция — собираться в канун Нового года всей семьей за праздничным столом, чтобы отведать знаменитый дедушкин оливье. Но в этом году всех ждет большой сюрприз. Михаил встречает детей и внуков не один, а со своей новой невестой — молодой темнокожей красавицей. Эта крайне неожиданная новость превращает скучный семейный ужин в комедийный балаган и фейерверк искрометных новогодних стендапов.

«Оливье» — комедия о семейном вечере, который принимает неожиданный поворот, с Сергеем Шакуровым и Ириной Пеговой.