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Оливье

20221 ч. 30 мин.мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

В семье известного сатирика Михаила Верина есть давняя традиция — собираться в канун Нового года всей семьей за праздничным столом, чтобы отведать знаменитый дедушкин оливье. Но в этом году всех ждет большой сюрприз. Михаил встречает детей и внуков не один, а со своей новой невестой — молодой темнокожей красавицей. Эта крайне неожиданная новость превращает скучный семейный ужин в комедийный балаган и фейерверк искрометных новогодних стендапов.

«Оливье» — комедия о семейном вечере, который принимает неожиданный поворот, с Сергеем Шакуровым и Ириной Пеговой.

Режиссеры
Андрей Никифоров, Игорь Четвериков
В ролях
Сергей Шакуров, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Марина Петренко, Антон Денисенко, Елена Полянская, Тереза Диуро, Виктория Разумовская, Егор Сазыкин, Владимир Иванов
Страна
Россия, Беларусь
Продюсеры
Владимир Карачевский, Константин Елкин, Егор Шорохов
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Трейлер
Кадры25
25
фотографий
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