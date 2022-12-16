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16 декабря 2022, новость

Звезда «Аватара» рассказал о прослушивании на роль Бонда

Сэм Уортингтон признался, что не смог стать достаточно «галантным»
Сэм Уортингтон | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский актер Сэм Уортингтон, известный по роли бывшего морпеха Джейка Салли в «Аватаре», рассказал, как проходило его прослушивание на роль агента британской разведки Джеймса Бонда для фильма «Казино Рояль». Его слова передает Variety.

Ради прослушивания Уортингтон прилетел в Лондон, где снялся в сцене в смокинге. Как вспоминает актер, перед кинопробой к нему в отель приехала продюсер «бондианы» Барбара Брокколи, которая решила подстричь Сэма, чтобы он больше соответствовал образу агента 007.

По словам Уортингтона, ему не подходил подобный образ джентльмена. «Я мог бы сыграть Бонда-убийцу, но стать [для роли] галантным — нет. Этот "костюм" мне не подходит. Я не понимал, что я делаю», — признался звезда «Аватара».

Уточняется, что в тот момент Уортингтон был одним из претендентов на место Бонда наряду с Генри Кавиллом и Гораном Вишничем. Однако роль в итоге досталась Дэниэлу Крэйгу. В четырех предыдущих фильмах агента 007 играл Пирс Броснан.

Напомним, в 2021 году на экраны вышла на данный момент последняя часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать». Для Крэйга фильм стал последней лентой серии. Актер играл шпиона на протяжении 15 лет.

Ранее Хью Джекман рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда.

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