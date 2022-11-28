Хью Джекман объяснил причину отказа от роли Джеймса Бонда

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что в свое время отказался от роли Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль». Его слова передает издание Indie Wire.
Причиной такого решения стали съемки в картине «Люди Икс: Последняя битва», где Джекман сыграл Росомаху.
Актер отметил, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: если я буду сниматься в этом фильме и в "Росомахе", то у меня не останется времени ни на что другое. Мне интереснее играть людей, которые выходят за рамки», — объяснил Джекман.
В итоге роль агента 007 в «Казино Рояль» досталась британскому актеру Дэниэлу Крэйгу. Другим претендентом на нее был Генри Кавилл.
Напомним, в 2021 году на экраны вышла на данный момент последняя часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать». Для Крэйга фильм стал последней лентой серии. Актер играл шпиона на протяжении 15 лет, начиная с «Казино Рояль».
Ранее в разные годы Джеймса Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.