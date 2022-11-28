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28 ноября 2022, новость

Хью Джекман объяснил причину отказа от роли Джеймса Бонда

Актер признался, что не хотел играть просто «роль героя боевика»
Хью Джекман | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что в свое время отказался от роли Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль». Его слова передает издание Indie Wire.

Причиной такого решения стали съемки в картине «Люди Икс: Последняя битва», где Джекман сыграл Росомаху.

Актер отметил, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: если я буду сниматься в этом фильме и в "Росомахе", то у меня не останется времени ни на что другое. Мне интереснее играть людей, которые выходят за рамки», — объяснил Джекман.

В итоге роль агента 007 в «Казино Рояль» досталась британскому актеру Дэниэлу Крэйгу. Другим претендентом на нее был Генри Кавилл.

Напомним, в 2021 году на экраны вышла на данный момент последняя часть франшизы о приключениях Джеймса Бонда — «Не время умирать». Для Крэйга фильм стал последней лентой серии. Актер играл шпиона на протяжении 15 лет, начиная с «Казино Рояль».

Ранее в разные годы Джеймса Бонда играли Шон КоннериДжордж ЛэзенбиРоджер МурТимоти ДалтонПирс Броснан.

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