Хью Джекман объяснил причину отказа от роли Джеймса Бонда

Хью Джекман | Источник: Legion-Media.ru

Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что в свое время отказался от роли Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль». Его слова передает издание Indie Wire.

Причиной такого решения стали съемки в картине «Люди Икс: Последняя битва», где Джекман сыграл Росомаху.

Актер отметил, что не хотел играть просто «роль героя боевика». «Я подумал: если я буду сниматься в этом фильме и в "Росомахе", то у меня не останется времени ни на что другое. Мне интереснее играть людей, которые выходят за рамки», — объяснил Джекман.

В итоге роль агента 007 в «Казино Рояль» досталась британскому актеру Дэниэлу Крэйгу. Другим претендентом на нее был Генри Кавилл.