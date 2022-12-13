Известная ведущая ответила на слух об уходе из «Дома 2»

Ольга Орлова | Источник: Legion-Media.ru

Известная российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом 2» Ольга Орлова заявила, что не уходит из проекта. Слух об этом она опровергла в своем аккаунте в соцсетях.

«Может быть, я чего-то не знаю? Но завтра утром еду на работу», — так Орлова ответила на вопрос зрителя о том, действительно ли она покидает реалити-шоу. Ведущая также призвала поклонников не верить слухам.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ближайшее время Орлову в «Доме 2» может заменить новый ведущий. Отмечалось, что работать над проектом якобы будет его бывший участник Степан Меньщиков. При этом предполагалось, что Орлова приостановит съемки в шоу в связи с беременностью и предстоящим рождением ребенка.