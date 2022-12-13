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13 декабря 2022, новость

Юрий Стоянов заявил, что не боится стать заложником одной роли

Актер назвал свою роль в «Вампирах средней полосы» «актерской перезагрузкой»
Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов дал интервью ТАСС, приуроченное к премьере второго сезона сериала «Вампиры средней полосы», где он вернулся к роли главы вампирского клана Святослава Вернидубовича.

Артист признался, что не боится стать заложником одной роли. «Вот тут я за себя как-то нагло спокоен. Я в "Городке" сыграл 6 тыс. человек и как-то не стал заложником».

Стоянов подчеркнул, что его роль в «Вампирах средней полосы» можно назвать скорее «актерской перезагрузкой», чем ренессансом: «От меня жизнь требовала все время каких-то ярких появлений. И вот ты играешь вроде бы душевную, вроде бы спокойную роль, ничего особенного не изображаешь, но это вдруг так попадает в зрителя».

Кроме того, на вопрос о достойных преемниках «Городка» на телевидении Юрий Стоянов назвал резидентов Comedy Club и тех, кто работает в жанре стендапа, отдельно отметив женский стендап.

Напомним, сериал «Вампиры средней полосы» стартовал в 2021 году и был тепло встречен зрителями. Продолжение снимали летом 2022 года. К своим ролям, помимо Стоянова, вернулись Артем ТкаченкоОльга МедыничДмитрий ЧеботаревДмитрий Лысенков и другие. К актерскому составу также присоединилась Лукерья Ильяшенко. Первая серия нового сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Start. 

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