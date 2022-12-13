Юрий Стоянов заявил, что не боится стать заложником одной роли

Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов дал интервью ТАСС, приуроченное к премьере второго сезона сериала «Вампиры средней полосы», где он вернулся к роли главы вампирского клана Святослава Вернидубовича.

Артист признался, что не боится стать заложником одной роли. «Вот тут я за себя как-то нагло спокоен. Я в "Городке" сыграл 6 тыс. человек и как-то не стал заложником».

Стоянов подчеркнул, что его роль в «Вампирах средней полосы» можно назвать скорее «актерской перезагрузкой», чем ренессансом: «От меня жизнь требовала все время каких-то ярких появлений. И вот ты играешь вроде бы душевную, вроде бы спокойную роль, ничего особенного не изображаешь, но это вдруг так попадает в зрителя».