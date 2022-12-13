Юрий Стоянов заявил, что не боится стать заложником одной роли

Актер Юрий Стоянов дал интервью ТАСС, приуроченное к премьере второго сезона сериала «Вампиры средней полосы», где он вернулся к роли главы вампирского клана Святослава Вернидубовича.
Артист признался, что не боится стать заложником одной роли. «Вот тут я за себя как-то нагло спокоен. Я в "Городке" сыграл 6 тыс. человек и как-то не стал заложником».
Стоянов подчеркнул, что его роль в «Вампирах средней полосы» можно назвать скорее «актерской перезагрузкой», чем ренессансом: «От меня жизнь требовала все время каких-то ярких появлений. И вот ты играешь вроде бы душевную, вроде бы спокойную роль, ничего особенного не изображаешь, но это вдруг так попадает в зрителя».
Кроме того, на вопрос о достойных преемниках «Городка» на телевидении Юрий Стоянов назвал резидентов Comedy Club и тех, кто работает в жанре стендапа, отдельно отметив женский стендап.
Напомним, сериал «Вампиры средней полосы» стартовал в 2021 году и был тепло встречен зрителями. Продолжение снимали летом 2022 года. К своим ролям, помимо Стоянова, вернулись Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. К актерскому составу также присоединилась Лукерья Ильяшенко. Первая серия нового сезона уже доступна в онлайн-кинотеатре Start.